Четвертый день Флешмоба солидарности: 19:00 (Видео, онлайн) 1 26.06.2020, 18:24

иллюстрационное Фото

Свободу политзаключенным!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

Напомним, вот так прошел третий день Флешмоба солидарности. Приводим лишь малую часть ярких видео и фотографий: