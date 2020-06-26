Четвертый день Флешмоба солидарности: 19:00 (Видео, онлайн)1
- 26.06.2020, 18:24
Свободу политзаключенным!
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
Напомним, вот так прошел третий день Флешмоба солидарности. Приводим лишь малую часть ярких видео и фотографий:
Менск, Новая Баравая— Радыё Свабода (@svaboda) June 26, 2020
Кожны дзень а 19 гадзіне
Што думаеце? pic.twitter.com/1gax0KAGyw