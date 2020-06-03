«Кто угодно - только не Лукашенко»: эмоциональный рассказ из протестующего Бобруйска 2 3.06.2020, 14:26

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Фото: babruysk.by

Сотни жителей города выстроились в очередь, чтобы подписаться за перемены.

Сотни бобруйчан под дождем ждали своей очереди, чтобы поставить подпись за Светлану Тихановскую на ее избирательном пикете, сообщает «Бобруйский курьер».

Несмотря на сильный ветер и дождь, люди подходили и подоходили – очередь растянулась от бани на перекрестке Минской и Октябрьской до стоматологии №1.

«Путин отлучил его от кормушки - и у Лукашенко все рухнуло без российских денег. Денег нет, экономика мертвая, весь цивилизованный мир и Россия отгородились от нас. Все, сказка для Лукашенко закончилась

Смотрите, сколько людей здесь собралось в такую погоду! За год Тихановский изменил людей, люди поверили ему. Люди готовы терпеть даже временные трудности в начале реформ - только не при Лукашенко. Пусть придет, кто угодно - Тихановский, Ивановский - только не Лукашенко. Он развалил все, что можно. Если он останется - то за пять лет всему конец придет в стране. Поэтому такие очереди и собираются на пикетах», - эмоционально высказался бобруйчанин на пикете.

Следующий пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую пройдет 4 июня, с 14.00 до 21.00, возле ТЦ «Корона» на улице 50 лет ВЛКСМ.