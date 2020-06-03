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Белорусы напугали Лукашенко

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  • 3.06.2020, 18:11
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Белорусы напугали Лукашенко
Фото: скриншот

В резиденции «Саши 3 процента» начали наращивать забор из колючей проволоки.

Очевидцы начали замечать, что забор в официальной резиденции Лукашенко под Минском начали капитально укреплять и возвышать.

В социальной сети опубликовали видео, на котором отчетливо запечатлен процесс укрепления забора, пишет belnovosti.by.

По словам очевидцев, «продолжается наращивание забора из колючей проволоки у резиденции Лукашенко на Минском море».

На размещенных кадрах можно заметить, как рабочие достраивают новый уровень забора вместе с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой.

Предполагается, что укрепление будет происходить по всему периметру.

Стоит отметить, что под Минском у правителя Беларуси имеется две главные резиденции — «Озерный» и «Дрозды».

Лукашенко имеет минимум 16 резиденций различного назначения.

Не забор нужно строить, а о людях думать и их интересах; и это наши налоги, - пишут в комментариях белорусы.


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