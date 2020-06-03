Белорусы напугали Лукашенко

Белорусы напугали Лукашенко46
- 3.06.2020, 18:11
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В резиденции «Саши 3 процента» начали наращивать забор из колючей проволоки.
Очевидцы начали замечать, что забор в официальной резиденции Лукашенко под Минском начали капитально укреплять и возвышать.
В социальной сети опубликовали видео, на котором отчетливо запечатлен процесс укрепления забора, пишет belnovosti.by.
По словам очевидцев, «продолжается наращивание забора из колючей проволоки у резиденции Лукашенко на Минском море».
На размещенных кадрах можно заметить, как рабочие достраивают новый уровень забора вместе с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой.
Предполагается, что укрепление будет происходить по всему периметру.
Стоит отметить, что под Минском у правителя Беларуси имеется две главные резиденции — «Озерный» и «Дрозды».
Лукашенко имеет минимум 16 резиденций различного назначения.
Не забор нужно строить, а о людях думать и их интересах; и это наши налоги, - пишут в комментариях белорусы.