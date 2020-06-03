США, ЕС и Великобритания призывают Минск принять меры для проведения справедливых выборов 29 3.06.2020, 18:34

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США, Великобритании и ЕС выступили с заявлением.

Белорусские власти должны принять меры для проведения мирных, свободных и открытых выборов президента, говорится в совместном заявление миссий США, Великобритании и Европейского союза от имени государств-членов ЕС, представленных в Минске.

«В связи с тем, что Беларусь начинает процесс избрания своего президента, мы призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США.

«Мы ожидаем, что Беларусь своевременно направит официальное приглашение наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, и призываем белорусские власти на деле продемонстрировать свою готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций предыдущих отчетов БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами», — также сказано в заявлении.

«Процесс регистрации кандидатов должен быть справедливым и прозрачным, мы подчеркиваем, что никакие политически мотивированные ограничительные меры не должны препятствовать потенциальным кандидатам проходить процедуру регистрации», — подчеркивается в заявлении.

«Учитывая, что выборы проходят в контексте кризиса COVID-19, мы настоятельно рекомендуем белорусским властям принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения о физическом дистанцировании для сведения к минимуму угрозы COVID-19 таким образом, чтобы все кандидаты имели равные возможности агитировать и информировать избирателей о том, за что они выступают.

Свобода СМИ и право на мирные собрания совершенно необходимы для обеспечения легитимности выборов. Журналисты должны иметь возможность сообщать информацию свободно и беспрепятственно. Гражданам должно быть позволено мирно выражать свое мнение. Вот почему мы также обеспокоены недавними задержаниями участников мирных акций протеста и наложением административного ареста на журналистов.

Напоминаем, что наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для обеспечения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Беларуси. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы, не подвергшиеся злонамеренному влиянию извне и проведенные с соблюдением фундаментальных свобод, будут способствовать демократическому развитию Беларуси, укрепят ее суверенитет и независимость и подготовят почву для более активного сотрудничества с нашими странами и для экономического благосостояния белорусского народа», — говорится в заявлении.