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Зависимость бюджета РФ от цен на нефть подскочила до 4-летнего максимума

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  • 3.06.2020, 19:03
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Зависимость бюджета РФ от цен на нефть подскочила до 4-летнего максимума
Фото: РИА «Новости»

В этом году, чтобы свести концы с концами, Минфину РФ нужно $67 за баррель.

Коронавирусный кризисный в экономике, падение экспорта газа и необходимость сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ - резко увеличили зависимость федерального бюджета от нефтяных котировок, передает finanz.ru.

В 2020 году балансирующая бюджет цена барреля составит 67 долларов, подсчитали в Центре макроэкономического анализа Альфа-банка. Столько должна стоить нефть, чтобы Минфин РФ свел доходы с расходами без привлечения долга и использования средств ФНБ.

По глубине нефтяной зависимости бюджет вернулся в 2017 год - то есть в период до повышения НДС и пенсионной реформы, которые позволили снизить балансирующую цену нефти до 11-летнего минимума - 49 долларов за баррель в прошлом.

Напомним, что вопреки распространенному заблуждению, федеральный бюджет никогда не балансировал при цене около 40 долларов за бочку - планке отсечения бюджетного правила, выше которой все доходы складировались ФНБ.

Так, в прошлом году при средней цене Urals в 63,6 доллара Минфин получил 1,9 трлн рублей профицита бюджета, но при этом купил валюты на 2,9 трлн. Иными словами, в ФНБ уходили не только «лишние» деньги, но также часть средств, полученных за счет займов на рынке через размещение ОФЗ.

С помощью долга правительство планирует «латать» и бюджет-2020. Изначальный план Минфина предполагал продажу ОФЗ на 2,3 трлн рублей, что с учетом погашений принесло бы в бюджет 1,7 трлн.

В апреле первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о планах дополнительно занять 1,5-2 трлн рублей, чтобы профинансировать план спасения экономики и покрыть выпадающие сырьевые доходы.

Провал этих доходов в апреле оказался почти двукратным: при средней цене Urals в 18,22 доллара за баррель бюджет собрал 434,56 млрд рублей налогов на добычу и экспорт углеводородов - на 40% меньше, чем год назад.

По итогам мая российская нефть подорожала почти на 70% - в среднем каждый баррель уходил на экспорт по 31,03 доллара. Однако объемы экспорта рухнули на 15%. А значит доходы бюджета оказались такими же, как если бы нефть стоила 26,4 доллара.

По расчетам Минэкономразвития, при средней цене нефти в 30 долларов за баррель общий дефицит ресурсов в бюджетной системе в этом году составит 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей. Эта сумма включает «дыру» в федеральном бюджете, бюджетах регионов, а также провал доходов Пенсионного фонда и фонда ОМС.


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