Выборы в США: отставание Трампа от Байдена впервые увеличилось до 10%
- 3.06.2020, 19:29
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден увеличил электоральный отрыв от президента Дональда Трампа, передает «Новое время».
Согласно опросу Reuters/Ipsos отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей увеличился до 10 процентов.
Опрос проводился среди 1113 избирателей, погрешность составляет до 3 процентных пунктов.
Исходя из статистики опросов Reuters/Ipsos, это самая большая разница между двумя вероятными соперниками на ноябрьских выборах начиная с апреля.
Также дополнительный опрос показал, что 64% опрошенных поддержали массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, 55% не одобряют реакцию Трампа на протестные выступления.
Разрыв между Трампом и Байденом в 10% показывал и проведенный ранее опрос ABC News/Washington Post.
Однако, согласно этому опросу, среди тех, кто обязательно придет на выборы в ноябре, превалируют сторонники Трампа, среди сторонников Байдена таковых значительно меньше.
Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.