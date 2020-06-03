Выборы в США: отставание Трампа от Байдена впервые увеличилось до 10% 3.06.2020, 19:29

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден увеличил электоральный отрыв от президента Дональда Трампа, передает «Новое время».

Согласно опросу Reuters/Ipsos отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей увеличился до 10 процентов.

Опрос проводился среди 1113 избирателей, погрешность составляет до 3 процентных пунктов.

Исходя из статистики опросов Reuters/Ipsos, это самая большая разница между двумя вероятными соперниками на ноябрьских выборах начиная с апреля.

Также дополнительный опрос показал, что 64% опрошенных поддержали массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, 55% не одобряют реакцию Трампа на протестные выступления.

Разрыв между Трампом и Байденом в 10% показывал и проведенный ранее опрос ABC News/Washington Post.

Однако, согласно этому опросу, среди тех, кто обязательно придет на выборы в ноябре, превалируют сторонники Трампа, среди сторонников Байдена таковых значительно меньше.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.