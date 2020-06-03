закрыть
3 июня 2020, среда, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выборы в США: отставание Трампа от Байдена впервые увеличилось до 10%

  • 3.06.2020, 19:29
Выборы в США: отставание Трампа от Байдена впервые увеличилось до 10%
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден увеличил электоральный отрыв от президента Дональда Трампа, передает «Новое время».

Согласно опросу Reuters/Ipsos отрыв Байдена от Трампа среди зарегистрированных избирателей увеличился до 10 процентов.

Опрос проводился среди 1113 избирателей, погрешность составляет до 3 процентных пунктов.

Исходя из статистики опросов Reuters/Ipsos, это самая большая разница между двумя вероятными соперниками на ноябрьских выборах начиная с апреля.

Также дополнительный опрос показал, что 64% опрошенных поддержали массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, 55% не одобряют реакцию Трампа на протестные выступления.

Разрыв между Трампом и Байденом в 10% показывал и проведенный ранее опрос ABC News/Washington Post.

Однако, согласно этому опросу, среди тех, кто обязательно придет на выборы в ноябре, превалируют сторонники Трампа, среди сторонников Байдена таковых значительно меньше.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.


популярное за неделю

Мнение

Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина
Саша три процента
Саша три процента Ирина Халип