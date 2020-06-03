Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске2
- 3.06.2020, 22:49
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Сегодня в студии и на даче народного блогера были проведены обыски.
Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске (ул. Володарского, 2), сегодня там для него приняли несколько передач. Тем же временем «дело» передано в Следственный комитет по городу Минску, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».
Обыск на даче блогера закончен, за поиском неведомых науке улик «органы» собираются направиться в квартиру матери Тихановского, где он прописан.