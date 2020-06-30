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«Саша 3%» признался, что это он послал проститутку-провокаторшу в Гродно

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  • 30.06.2020, 20:37
  • 4,769
«Саша 3%» признался, что это он послал проститутку-провокаторшу в Гродно
фото: скриншот youtube

Диктатор воспользовался услугами «Лены $60 за час» 29 мая.

28 июня в Солигорске Лукашенко признался, что это он «дал сигнал» задержать своего оппонента на предстоящих «выборах» президента, видеоблогера Сергея Тихановского.

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал?» - спросил сам у себя диктатор.

Напомним, Сергея Тихановского задержали в 8 часов вечера 29 мая во время пикета его жены Светланы Тихановской в Гродно. Это было сделано в результате провокации: на Тихановского пыталась напасть проститутка Елена Кузьмина.


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