«Комсомольская правда»: Переговоры Саши Таркана и Путина провалились? 9 30.06.2020, 22:15

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Кадр телеграм-канала "Пул №3"

Из Ржева Путин уехал в свою резиденцию, куда пропал Лукашенко - неизвестно.

Утром во вторник, 30 июня, Лукашенко прилетел на вертолете в российский город Ржев, где вместе с Владимиром Путиным торжественно открыл Мемориал советскому солдату. Начало церемонии было запланировано на 13:00. Однако все переиграли: в 13:30 Путин в прямом эфире обратился к россиянами, стоя на фоне Мемориала советскому солдату – речь в обращении шла о российском референдуме. Где в это время находился Лукашенко – не сообщалось. В результате 15-минутная церемония открытия монумента началась в 14:00, пишет «Комсомольская правда».

- За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна, - сказал Лукашенко.

После церемонии правители вместе посадили две ели и посетили музей войны. А потом были запланированы переговоры Лукашенко и Путина.

Что было дальше - пока непонятно. Известно, что из Ржева Путин уехал в свою резиденцию, где провел онлайн-совещание по поводу открытия пяти новых медцентров. Чем в это время занимался Лукашенко – не сообщается.

В 18:43 кремлевский пул РИА Новости сообщил, что Путин и Лукашенко все же пообщались, однако о чем, и как прошла эта встреча – не сообщается. Судя по тому, что новость сопровождает видеоряд, где Лукашенко и Путин идут по территории монумента, речь, вероятно, идет о кратком общении в рамках открытия монумента, а не об отдельных переговорах.

По состоянию на 20:00 пресс-служба диктатора Беларуси так и не сообщила, где находился Лукашенко с момента выхода из музея в Ржеве. Последнее сообщение белорусского государственного агентства БелТА о правителе Беларуси было в 14:23 - сразу по окончании церемонии открытия мемориала.

О каких-либо переговорах между Лукашенко и Путиным не сообщает и пресс-служба российского президента.

- Александр Лукашенко вернулся домой после переговоров с Владимиром Путиным. Никаких комментариев ни с российской, ни с белорусской стороны по итогам встречи не последовало, - сообщил один из телеграм-каналов.