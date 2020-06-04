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Во время обыска у Тихановского: «Ищите запрещенные вещества!»

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  • 4.06.2020, 8:48
  • 22,291
Во время обыска у Тихановского: «Ищите запрещенные вещества!»
Иллюстрационное фото svaboda.org

Обыск на даче Сергея Тихановского продолжался всю ночь.

Обыск на даче матери Сергея Тихановского продолжается с 15 часов вчерашнего дня. Друг народного блогера Игорь находится там, сообщает «Радыё Свабода».

«Три осмотра уже состоялись. Трижды менялись свидетели. Пришел начальник и спросил: «Вы нашли запрещенные вещества?» - рассказал Игорь журналистам.

«Все ищут что-то и никак не могут это найти. Уже три протокола были написаны, весь дом был осмотрен три раза, весь двор - баня, сараи, туалеты. Следователи звонят властям, им говорят: «Ищите дальше» - и опять они что-то ищут», - рассказал друг Тихановского.

По его словам, на даче следователи обнаружили множество документов, касающихся деятельности Сергея Тихановского как предпринимателя. «Было конфисковано более 200 папок с документами, и они не описали, что в них, тащили все подряд.Там бумаги с 2003, 2006 годов. Я не знаю, почему он их сохранил. Забрали рации - такие почти детские, примитивные, они использовались н давным-давно, когда Сергей снимал рекламные ролики», - добавил Игорь.

Игорь рассказал, что мать Сергея неважно себя чувствует, у нее больное сердце, она попросила следователей уже поехать в Гомель - там у нее лекарства. «Следователи заявили, что имеют право проводить свои действия ночью, если это срочно», - рассказал друг Тихановского.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Было возбуждено уголовное дело о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ». Всего по уголовному делу о якобы насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после провокации на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после провокации на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.


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