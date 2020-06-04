закрыть
4 июня 2020, четверг, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержан автор канала «Мозырь для жизни»

19
  • 4.06.2020, 9:40
  • 7,173
Задержан автор канала «Мозырь для жизни»
Александр Сираш

Ночью также прошел обыск у мозырского фермера, с которым Тихановский снимал «интервью прикорытников».

Под Мозырем проводят обыск у фермера, которого снимал Тихановский. Также задержан автор канала «Мозырь для жизни», сообщает правозащитный сайт «Полесская Весна».

В деревне Прудок Мозырского района среди ночи сотрудники правоохранительных органов приехали в хозяйство фермера Александра Сираша, где Сергей Тихоновский записывал шуточное «интервью прикорытников», и начали обыск.

Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автора YouTube-канала «Мозырь для жизни», который только 2 июня освободился после отбытия 25 суток ареста за участие во встрече с Сергеем Тихоновским в Мозыре 3 мая. Также задержан друг Цуканова Денис, который приходил поддержать Александра на суде и встречал его во время освобождения из ИВС.

Вчера, 3 июня проходил обыск на даче Сергея Тихановского под Гомелем.

Обыск проходит в рамках расследования уголовного дела по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Сергей Тихановский задержан по ней в качестве подозреваемого. До дачи обыск прошел в его гомельском офисе, где, как сообщили друзья Тихановского, взломали дверь.

Как сказано в постановлении на обыск, которое показали друзьям блогера (оно есть в редакции), 3-е управление ГУБОПиК МВД установило, что Сергей Тихановский проживал на даче, а также использовал для работы арендованное помещение в Гомеле.

«По указанным адресам, по имеющейся у 3-го управления ГУБОПиК информации, могут храниться предметы и документы, имеющие значение для расследования указанного уголовного дела», — сказано в постановлении.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Было возбуждено уголовное дело о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ». Всего по уголовному делу о якобы насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после провокации на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после провокации на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина