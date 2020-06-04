Назван новый состав правительства Беларуси 6 4.06.2020, 11:47

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(обновлено) Назначены новые министры информации, промышленности, строительства и ЖКХ.

Лукашенко назвал изменения в правительстве. Премьер-министром стал Роман Головченко, первым вице-премьером — Николай Снопков, сообщает БелТА.

Министром промышленности стал Петр Пархомчик. Ранее он возглавлял БелАЗ.

Министерство архитектуры и строительство возглавил Руслан Пархамович.

Министром информации назначен Игорь Луцкий, который ранее руководил каналом СТВ.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель.

Первым вице-премьером стал Николай Снопков, которого недавно Александр Лукашенко отправил послом в Китай. Дмитрий Крутой отправлен работать замглавы Администрации Лукашенко.

Вице-премьером также стал Александр Субботин. Его последняя должность – член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Главой Госконтроля – Иван Тертель.