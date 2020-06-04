Назван новый состав правительства Беларуси

Назван новый состав правительства Беларуси6
- 4.06.2020, 11:47
- 3,072
(обновлено) Назначены новые министры информации, промышленности, строительства и ЖКХ.
Лукашенко назвал изменения в правительстве. Премьер-министром стал Роман Головченко, первым вице-премьером — Николай Снопков, сообщает БелТА.
Министром промышленности стал Петр Пархомчик. Ранее он возглавлял БелАЗ.
Министерство архитектуры и строительство возглавил Руслан Пархамович.
Министром информации назначен Игорь Луцкий, который ранее руководил каналом СТВ.
Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель.
Первым вице-премьером стал Николай Снопков, которого недавно Александр Лукашенко отправил послом в Китай. Дмитрий Крутой отправлен работать замглавы Администрации Лукашенко.
Вице-премьером также стал Александр Субботин. Его последняя должность – член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.
Главой Госконтроля – Иван Тертель.