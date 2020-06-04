Со стоянки в Гродно похитили еще одну машину команды Тихановского 9 4.06.2020, 12:03

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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Автомобиль забирали неизвестные.

В Гродно со стоянки на улице Замковой, где стояли машины команды Тихановского, на которых они приехали в областной центр, пропал еще один автомобиль — Chrysler. В итоге на парковке сейчас осталась одна машина команды, сообщает tut.by.

Так выглядела стоянка на улице Замковой в Гродно вечером 3 июня. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сначала пропала одна машина с техникой. Вечером 31 мая на улице Замковой, где 29 мая была припаркована машина, ее уже не было. Машина принадлежит гомельскому активисту Владимиру Кузнецову, который дал ее во временное пользование блогеру. Владимир написал заявление об угоне его авто.

Так выглядела стоянка на улице Замковой в Гродно 30 мая. Четвертая машина — синий бус, на котором также приехала команда Тихановского. Этот автомобиль пропал первым. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как рассказали читатели tut.by, позже и Chrysler забирали неизвестные. Рядом стояла машина ГАИ, а на тротуаре — несколько неизвестных мужчин.

Сейчас на стоянке остался один бус.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Было возбуждено уголовное дело о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ». Всего по уголовному делу о якобы насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после провокации на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после провокации на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.