Министром культуры и информполитики Украины стал экс-глава телеканала «1+1» 4 4.06.2020, 12:38

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Фото: kp.ua

Эта должность была вакантной три месяца.

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко, народного депутата от Слуги народа и бывшего медиаменеджера. Должность главы Минкульта была вакантной три месяца, пишет «Новое время».

За такое решение проголосовали 263 нардепи на заседании парламента в четверг, 4 июня.

О внезапном решении фракции выдвинуть кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры стало известно 1 июня. До этого его рассматривали как кандидата в мэры Киева, выборы которого пройдут в октябре. Он уже выдвинул свою кандидатуру на праймериз от «Слуги народа».

До избрания нардепом Ткаченко 11 лет возглавлял холдинг «1+1 медиа», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.