Ученые раскрыли тайны древних ледников 5.06.2020, 8:35

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Фото: Martin Bailey/martinbaileyphotography.com

Что скрывал лед?

Исследователи прогнозируют, что из-за глобального потепления уже к 2050 году исчезнет половина альпийских ледников, а Гренландия лишится — по крайней мере, в прибрежных районах — снежного покрова. Это, в свою очередь, ускорит климатические изменения. Но в одном эти процессы идут на пользу науке — отступающий лед обнажает множество хорошо сохранившихся археологических артефактов и загадочных организмов, пишет ria.ru.

Что скрывает лед

В 2006 году в Норвегии в горах Йотунхеймена и Оппланда стали таять ледники. Отправившиеся туда ученые обнаружили несколько стрел эпохи викингов, некоторые с хорошо сохранившимся оперением. Это позволило начать грандиозную международную работу по изучению артефактов, появляющихся из-под отступающего ледяного покрова.

С тех пор нашли около двух тысяч предметов, возраст наиболее древних — шесть тысяч лет. Благодаря тому, что все это время они пролежали в огромных природных холодильниках, артефакты выглядит так, будто хозяева потеряли их только вчера.

Среди самых интересных находок — лыжи возрастом 1300 лет с сохранившимися кожаными креплениями, подковы вьючных лошадей, фрагменты одежды и обуви.

При этом все они очень неравномерно распределены по историческим эпохам. Большая часть принадлежит к поздней Античности, когда, как предполагают некоторые специалисты, в Европе произошло резкое похолодание — так называемый малый ледниковый период. Другие находки относятся к эпохе викингов — VIII-X векам. Объектов, датируемых высоким и поздним Средневековьем, очень мало.

По мнению норвежских и британских ученых, древние скандинавы активно охотились во время похолодания, иначе было просто не выжить. Урожайность сельскохозяйственных культур, скорее всего, падала, а дикие животные, обитающие в горах Йотунхеймена и Оппланда, служили одним из источников пищи.

В эпоху викингов резко увеличилось население, торговые пути пролегали через горные перевалы. Именно поэтому так много находок, относящихся к этому времени. С XI века набеги прекращаются, охоту заменяет сельское хозяйство, люди все реже интересуются горными тропами. И артефактов осталось мало.

Мода древних

В 2011 году отступающий ледник Лендбрин (Норвегия), расположенный на высоте 1690-1920 метров над уровнем моря, обнажил по-настоящему уникальный артефакт — шерстяную тунику, сшитую почти 17 веков назад — между 230 и 390 годами. Для одежды длиною чуть больше метра использовали два отреза высококачественной шерстяной ткани разных цветов. Овечью шерсть отбирали очень тщательно, применяли ромбовидное плетение.

Судя по форме туники и отсутствию застежек, ее надевали и носили так же, как современные свитера. Археологи предполагают, что хозяин этой одежды был около 1,7 метра ростом — довольно высоким для своего времени. Скорее всего, с ним произошел какой-то несчастный случай в горах, поэтому туника и оказалась в плену ледника.

Дорога эпохи викингов

Спустя девять лет археологи выяснили, что тунику потеряли не на глухой горной тропинке, а на оживленной дороге, которой активно пользовались торговцы и пастухи.

Всего на Лендбрине обнаружили около восьмисот артефактов, среди которых, помимо отлично сохранившейся одежды, — охотничьи ножи, обломки лыж и саней, а также кости и рога домашних животных. Именно их точная датировка позволила установить, когда и зачем люди использовали горный перевал, скрывшийся впоследствии под ледником.

Судя по всему, в бронзовом веке в этих местах лишь охотились, но уже к трехсотому году нашей эры тут была дорога, связывавшая высокогорные поселения скотоводов с летними пастбищами. Впоследствии этот маршрут пригодился жителям внутренних областей Норвегии и торговцам, которые по нему могли попасть в прибрежные регионы страны.

Особой популярностью Лендбрин пользовался у викингов. Тогда основной путь был обозначен каменными насыпями, а в верхней точке стояла хижина, где путешественники могли переждать непогоду или переночевать. К началу XVI столетия дорогу забросили.

Замороженные, но не убитые

Помимо невероятных археологических артефактов, отступающие ледники обнажают следы древних обитателей Земли. Речь не только о мумиях животных и человека, таких как мамонтенок Юка и пещерные львята из Якутии или альпийский охотник Этци из Альп, но и о неизвестных науке вирусах.

В этом году ученые обнаружили в тибетском леднике 28 вирусов возрастом почти 15 тысяч лет. А в 2014-м в России нашли гигантские вирусные частицы Pithovirus sibericum и Mollivirus sibericum возрастом тридцать тысяч лет. Они настолько большие, что их можно разглядеть под обычным микроскопом.

Как отмечают исследователи, при дальнейшем потеплении климата, таянии ледников и вечной мерзлоты эти вирусы вполне смогут инфицировать живые организмы. По крайней мере, когда в лабораторных условиях возродили Pithovirus sibericum и Mollivirus sibericum, те были заразны. Правда, их жертвами стали одноклеточные амебы, а не человек.