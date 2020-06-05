Представлен самый дешевый в мире электромобиль

Представлен самый дешевый в мире электромобиль3
- 5.06.2020, 18:00
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Миниатюрный электрокар заказчику доставили в коробке.
Житель США Джейсон Торчински заказал онлайн в Китае, пожалуй, самый дешевый в мире электромобиль Changli. Стоимость авто составила 930 долларов, а доставили его заказчику в картонной коробке, пишет korrespondent.net.
Электрокар красного цвета, по бокам у него нарисованы молнии. Это делает его похожим на игрушечное авто, однако Changli – полноценный электромобиль. Он оснащен даже системой обогрева салона и камерой заднего вида.
Отмечается, что мини-электрокар имеет мощность всего 1,1 л. с. Двигается он медленно.
Джейсон Торчински подчеркнул, что если случится какая-то авария, то для полностью пластикового Changli она рискует обернуться тяжелыми последствиями.
Чтобы получить электрокар из Поднебесной, американец дополнительно заплатил за аккумуляторную батарею, транспортировку и услуги таможни. В итоге Changli обошелся ему чуть больше трех тысяч долларов.