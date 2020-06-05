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Представлен самый дешевый в мире электромобиль

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  • 5.06.2020, 18:00
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Представлен самый дешевый в мире электромобиль

Миниатюрный электрокар заказчику доставили в коробке.

Житель США Джейсон Торчински заказал онлайн в Китае, пожалуй, самый дешевый в мире электромобиль Changli. Стоимость авто составила 930 долларов, а доставили его заказчику в картонной коробке, пишет korrespondent.net.

Электрокар красного цвета, по бокам у него нарисованы молнии. Это делает его похожим на игрушечное авто, однако Changli – полноценный электромобиль. Он оснащен даже системой обогрева салона и камерой заднего вида.

Отмечается, что мини-электрокар имеет мощность всего 1,1 л. с. Двигается он медленно.

Джейсон Торчински подчеркнул, что если случится какая-то авария, то для полностью пластикового Changli она рискует обернуться тяжелыми последствиями.

Чтобы получить электрокар из Поднебесной, американец дополнительно заплатил за аккумуляторную батарею, транспортировку и услуги таможни. В итоге Changli обошелся ему чуть больше трех тысяч долларов.


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