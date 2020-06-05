Бабарико: Белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого 6 5.06.2020, 22:32

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Экс-банкир ответил Лукашенко.

5 июня во время трансляции на YouTube претендент в президенты Виктор Бабарико прокомментировал заявления Лукашенко о войнах, расстрелах и «страну они не получат», пишет «Салідарнасць».

— Кто-то, неважно кто, присвоил себе право говорить от имени страны. Кто-то считает, что белорусы — его крепостные, которыми можно помыкать. Я хочу сказать, что белорусы — это нация с богатой историей… Белорусы сами определяли всегда свою жизнь. И никто не имеет права присваивать нашу страну.

Кто-то нас пугает агрессией, кровопролитием и жертвами. Я могу точно сказать, белорусы — мирные люди. Они не допустят никакого кровопролития, от кого бы эта угроза ни исходила. И белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого человека или любую группу людей, объявляющую себя в праве стрелять, расстреливать и угрожать кровопролитием собственному народу, — сказал Бабарико.