«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
- 6.06.2020, 9:59
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Где можно подписаться за кандидатов протеста?
В воскресенье 7 июня в 12.00 по всей стране пройдут легальные пикеты. Вы сможете прийти, отдать свою подпись за Сергея и Светлану Тихановских.
Места проведения пикетов:
Минск: Главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей), начало в 12.00.
Брест: Площадь Ленина.
Витебск: Бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А).
Гомель: Универмаг "Гомель" (ул. Советская, 60).
Гродно: Советская площадь.
Могилев: Первомайская, 57. Торговый центр "Атриум".
Барановичи : Кинотеатр Октябрь (Площадь Ленина, 1).
Солигорск: Сквер Семьи Любви и Верности. За кафедральным Собором.
Жлобин 6-7 июня: ДК металлургов.
Мозырь - рынок "Истпал", 12 00 - 22 00 (ул. Малинина, 1Б,)
Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00.
Полоцк. Рынок. Площадка у дома торговли (Гоголя, 16)
Новополоцк. ТЦ Пралеска, Молодежная ул. 92
Молодечно ул Притыцкого. Напротив Беларусбанка.
Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00.
Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00.
Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00.
Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00.
Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00.
Не забудьте маски, паспорт и тапки!
Свободу Статкевичу! Свободу Тихановскому! Свободу всем политзаключенным! Стоп таракан!