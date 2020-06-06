Матеуш Моравецкий: Идут закрытые переговоры по укреплению восточного фланга НАТО 4 6.06.2020, 13:57

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Часть американских солдат может быть переброшена из Германии в Польшу.

Вчера американские СМИ, а также немецкий Reuters сообщили, что Дональд Трамп принял решение о выводе из Германии 9,5 тысяч солдат вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Сейчас на территории ФРГ находятся 34,5 тысяч американских солдат, сообщает «Польское радио».

Американские дипломаты заявили, что США могут перебазировать свои ядерные арсеналы из Германии в Польшу, если она согласится их принять.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что часть американских солдат, которые буду выведены из Германии, попадет в Польшу. Он также добавил, что в настоящее время идут закрытые переговоры по этому вопросу. «Это будет укрепление восточного фланга НАТО», - отметил Моравецкий в эфире радио RMF FM.

Глава польского правительства напомнил, что 4 года назад в Польше было 500 солдат НАТО, а сегодня это число составляет почти 5 тысяч.