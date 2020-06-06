Видеофакт: Невероятная очередь в поддержку Сергея Тихановского в Волковыске

Видеофакт: Невероятная очередь в поддержку Сергея Тихановского в Волковыске9
- 6.06.2020, 17:10
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Такого в Волковыске еще не было.
Волковыск, население 45 000. Очередь за Тихановскую с обеда не уменьшается.
«Кажется, с каждым новым оскорблением от Лукашенко, с каждым нелепым высказываем, с каждым новым цирком от БРСМ, еще больше людей выходит поставить свою подпись за альтернативных кандидатов по всей Беларуси. От агрогородков до столицы. Везде очереди», пишет телеграм-канал «РБ головного мозга».