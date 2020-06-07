Мы все по одну сторону Наталья Радина

7.06.2020, 8:04

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А Лукашенко бьется в падучей.

Каждый день Лукашенко энергично копает себе могилу. Последние угрозы в адрес белорусов лишают его даже ничтожных трех процентов рейтинга. Презираемый собственным народом неудачник, разоривший страну, не имеющий поддержки ни на западе, ни на востоке, не желает признать очевидное и бьется в падучей.

В этой ситуации важно сохранять спокойствие и уверенность в собственных силах. И, признаюсь, мне понравилась реакция кандидата в президенты Виктора Бабарико на угрозы безумца, прозвучавшая на одной из встреч с избирателями:

«Кто-то, неважно кто, присвоил себе право говорить от имени страны. Кто-то считает, что белорусы — его крепостные, которыми можно помыкать. Я хочу сказать, что белорусы — это нация с богатой историей, белорусы сами определяли всегда свою жизнь. И никто не имеет права присваивать нашу страну.

Кто-то нас пугает агрессией, кровопролитием и жертвами. Я могу точно сказать, белорусы — мирные люди. Они не допустят никакого кровопролития, от кого бы эта угроза ни исходила. И белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого».

Да, осторожно, но вполне конкретно. И умеренные кандидаты, не называющие себя оппозиционерами, уже понимают, что в нынешних белорусских реалиях быть «над схваткой» не получится. Для Лукашенко любой, кто только косо посмотрел в его сторону — уже враг и кандидат на посадку. Поэтому борьба предстоит серьезная и надо это четко осознавать.

Пропетлять не получится. Можно, конечно, писать жалобы в ЦИК. Но и за политзаключенных надо вступаться, и добиваться освобождения оппозиционных лидеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича нужно, и поддерживать всех незаконно арестованных во время этой избирательной кампании необходимо.

И главное - не бояться признать очевидное: нет никакого иного способа защитить голоса избирателей во время фальшивых выборов, кроме как через Площадь.

Своими угрозами Лукашенко заставил нас осознать, что мы все по одну сторону баррикад. Сейчас важно освободиться от диктатуры, сохранить себя и страну.

И если Виктор Бабарико выиграет у Светланы Тихановской, получит поддержку большинства населения и поможет людям отстоять их выбор — прекрасно. Я согласна с координатором «Европейской Беларуси» Дмитрием Бондаренко, который считает, что «в переходный период Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада».

Важно убрать диктатора, вернуть демократическую Конституцию 1994 года, провести свободные парламентские выборы и начинать отстраивать страну заново — в условиях здоровой демократической конкуренции и свободы СМИ.

Я думаю, что такие свободные выборы могут пройти до конца 2020 года, и в них смогут принять участие все политические силы страны.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org