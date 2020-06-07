В Польше начался четвертый этап смягчения карантинного режима 7.06.2020, 10:35

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Фото: polskatimes.pl

В стране открылись места культуры и спорта, можно проводить event-мероприятия и свадьбы.

Правительство Польши объявило очередное смягчение ограничений в связи с пандемией коронавируса. С 6 июня начался 4-й этап ослабления карантинного режима, сообщает «Польское радио».

С этого дня могут возобновить свою деятельность театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры и цирки. Места в зрительных залах могут быть заполнены на 50%, а зрители, которые решатся прийти на спектакль или на концерт, должны быть в защитных масках.

Вице-премьер и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский, выступая на пресс-конференции, сказал, что решение, открывать или не открывать заведение или деятельность, зависит от его владельцев и организаторов: «Одни хотят как можно быстрее открываться, другим нужно время».

Уже сегодня на камерный концерт с участием зрителей приглашает директор камерного театра «Польская королевская опера» Анджей Климчак: «Самое важное сейчас – это миссия. Нужно потихоньку начать, чтобы можно было встретиться с артистами, чтобы артисты почувствовали, что они нужны».

С 6 июня могут открываться фитнесс-клубы, тренажерные залы, бассейны и парки развлечений. Работу также возобновляют event-фирмы, которые занимаются организацией конгрессов, бизнес-встреч, отраслевых выставок, свадеб и культурных мероприятий. Все они должны соблюдать санитарные нормы, обязывающие на данном этапе смягчения ограничений.