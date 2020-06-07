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«Стоп-таракан!»: по всей Беларуси собирают подписи за альтернативных кандидатов

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  • 7.06.2020, 11:40
  • 5,687
«Стоп-таракан!»: по всей Беларуси собирают подписи за альтернативных кандидатов
Фото: «Наша Ніва»

(Обновляется) Легальные пикеты проходят по многих городах.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских.

В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с пикетов.

13.38 Николай Козлов в Минске: "Наше главное требование - Лукашенко вообще не может участвовать в этих выборах. Это посыл, который мы хотим донести до народа. Его система должна прекратить свое существование. Она мафиозна, она преступна. Лукашенко - основа этой системы. Уйдет он - она будет разрушаться. У нас нет еще пяти жизней, чтобы ждать этого. Осталось 2 месяца. Давайте эти 2 месяца будем солидарными и активными - и у нас все получится. Мы - народ, источник власти в Беларуси. Чтобы Лукашенко не чирикал, не закатывал глаза - а простой блогер оказался его сильнее. Вся банда Лукашенко уже стоит у всех поперек горла. Народ пробудился. Мы осознали свою силу. Нас больше - и у нас все получится".

12.37 Гомельчанка пришла на пикет со всей семьей: "Я за перемены. У меня уже взрослая дочь 35 лет, уже есть внук. Я хочу, чтоб они узнали, что можно жить в другой стране".

12.36 Гомельчанка на пикете: "Мы в такой стране не живем, как показывают по БТ. Детей и внуков нечем кормить. Лукашенко уже засиделся - пора уходить. Мирно, после мирных пикетов. Сделай, как народ хочет - уйди".

12.34 Очереди выстроились на пикетах в Могилеве.

12.31 Минчанка на пикете: "Лукашенко уже ничего не может. Мы - за смену власти. Должны прийти грамотные, адекватные люди и поменять нашу страну. Я всегда была за молодежь. Она должна прийти к власти. Сидеть четверть века и довести страну до ручки - это недопустимо. Правителя нужно менять уже давно. Сейчас - самое оптимальное для этого время".

12.31 В Минске девушки дарят ОМОНу цветы.

Минск

12.29 На пикете Николая Кощлова в Минске - плакат: "Лукашенко, ты спекся, уходи!"

Минск

12.27 Впечатляющая очередь образовалась на пикете в Минске. На Комаровском рынке снова собрались тысячи людей.

Минск

12.25 Очереди на пикетах кандидатов протеста выстраиваются и в Молодечно.

Молодечно

12.24 В Полоцке выстроились огромные очереди на пикетах.

Полоцк

12.23 На пикете в Минске люди скандируют "Солидарность"!

12.21 Гомельчанка на пикете: "Лукашенко уже устал, пора ему на покой. Дай дорогу молодым! Я хочу, чтоб эти мои слова были услышаны. Хватит. Достало уже. У меня стаж 37 лет, а я получаю 270 рублей зарплаты".

12.16 Минчанин на пикете: "В Беларуси уровень жизни - ниже критического. Белорусы, нам должно быть стыдно и больно за то, что происходит в стране. Избавим Беларусь от средневекового садиста, как говорил Юрий Захаренко, избавим Беларусь от этого смрада. Я подписался за Тихановскую: они соберут команду, проведут реформу и смогут построить страну для жизни".

12.14 Павел Северинец: "Нам нужна страна для жизни, где каждый сможет работать и инвалидов не будут выселять из дома. Нам нужна страна под бело-красно-белым флагом. Свободу!". Люди в ответ скандируют "Свободу!"

12.10 На пикете в Минске человек без ног поднял на костылях бело-красно-белый флаг. Это - белорусский паралимпиец. "Я поднимал этот флаг на Играх в 1994 году. Лукашенко отменил льготы и меня, паралимпийца, вместе с семьей выкинули из дома".

Минск
Фото: nn.by

12.09 Люди в Минске скандируют "Жыве Беларусь!"

12.06 Вероника Мищенко на пикете в Минске: "Лукашенко просчитался. У народа появился свой лидеры. Точнее лидеры. И в каждом городе в поддержку Тихановского появляются новые лидеры, власть ничего не может с этим поделать".

12.05 Павел Северинец объявил свободный микрофон на Комаровке.

12.01 Гомельчанка на пикете: "Лукашенко - вовсе не презилент. Он государственный преступник и должен быть судим. Я пришла сегодня отстаивать нашу свободу. Чтобы мы были свободны от этой 30-летней диктатуры. Всех граждан призываю выйти и помочь нам добыть свободу".

Минск
Фото: svaboda.org

11.57 Молодая минчанка: "Мы переживаем за Тихановского и преклоняемся перед его мужеством".

11.52 Павел Северинец на пикете в Минске: "Лукашенко должен уйти. Слишком много проституток стало у Лукашенко - видимо, это его стиль, то что ему осталось. Люди сегодня собрались, чтобы сказать Лукашенко о своем главном желании - уходи. Сергей Тихановский лучше всего почувствовал душу белорусского народа, и километровые очереди это подтверждают. Такого никогда и нигде не было в мире". Лукашенко сам провел вчера пикет, посмотрим у кого больше будет людей.

11.51 Владимир Непомнящих в Гомеле: "Свободу Сергею Тихановскому, свободу Николаю Статкевичу, свободу политзаключенным, а проституток и провокаторов под суд!"

11.50 Молодая белоруска на пикете в Минске: "Никто не хочет насилия. Я хочу обратиться к властям: мы пришли мирно. Почему вы нас боитесь?"

Минск
Фото: «Наша Ніва»

11.48 Владимир Непомнящих в Гомеле: "Я утверждаю, что Лукашенко - государственный преступник, который не только захватил власть, но и угрожает белорусам. Поэтому его будет судить военный трибунал, как судили Чаушеску. Народ уже злой. И я думаю, что Лукашенко "порвут" именно те, кто раньше был за него - когда окончательно прозреют. Это подлая власть. Ее надо гнать поганой метлой".

11.43 До официального начала пикета на Комаровском рынке в Минске времени еще много, но уже собрались сотни людей, желающих подписаться за перемены в Беларуси.

11.40 На Комаровском рынке в Минске стоит большое количесвто палаток с пикетами альтернативных кандидатов. Есть инициативные группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало.


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