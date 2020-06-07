В Минске у входа на Комаровку уже стоят очереди из желающих поставить подпись за Тихановскую

В Минске у входа на Комаровку уже стоят очереди из желающих поставить подпись за Тихановскую1
- 7.06.2020, 12:15
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Очереди собрались спустя несколько минут после начала легального пикета.
На площадке у входа в Комаровский рынок уже стоят очереди желающих оставить подпись за Светлану Тихановскую и других противников диктатора, сообщает телеграм-канал «Баста».
Одновременно на площадке проходит митинг. Люди скандируют «Свободу Тихановскому! Свободу Статкевичу! Свободу политзаключенным!»
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей стране.