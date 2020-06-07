Северинец: Сергей Тихановский лучше всего почувствовал душу белорусского народа 7.06.2020, 12:18

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Сергей Тихановский

Фото: euroradio

Люди сегодня приходят на легальные пикеты, чтобы сказать Лукашенко о своем главном желании - уходи.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

На пикете выступил один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец:

- Лукашенко должен уйти. Слишком много проституток стало у него - видимо, это стиль Лукашенко, то, что ему осталось. Люди сегодня собрались, чтобы сказать Лукашенко о своем главном желании - уходи. Сергей Тихановский лучше всего почувствовал душу белорусского народа, и километровые очереди это подтверждают. Такого никогда и нигде не было в мире.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.