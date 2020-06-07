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В Витебске выстроилась огромная очередь из желающих поставить подпись за Тихановских

  • 7.06.2020, 13:01
  • 4,115
В Витебске выстроилась огромная очередь из желающих поставить подпись за Тихановских
Иллюстрационное Фото: tut.by

«Стоп таракан».

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Витебске сбор подписей проходит возле бизнес-центра «Марко Сити» по адресу ул. Ленина, 26А.

На пикете, начавшемся в 12.00, уже выстроилась огромная очередь из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Фото: t.me/belamova

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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