В Витебске выстроилась огромная очередь из желающих поставить подпись за Тихановских
- 7.06.2020, 13:01
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«Стоп таракан».
Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Витебске сбор подписей проходит возле бизнес-центра «Марко Сити» по адресу ул. Ленина, 26А.
На пикете, начавшемся в 12.00, уже выстроилась огромная очередь из желающих поставить подпись против Лукашенко.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.