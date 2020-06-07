84-летний минчанин: Пусть все знают, особенно лукашисты, белорусы проснулись 2 7.06.2020, 13:10

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Ян Гриб

Скриншот из видео svaboda.org/Минск

В жилах белорусов течет кровь гордых литвинов, которые защищали свою страну.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

84-летний пенсионер Ян Гриб выступил на нем:

- Желаю всем здоровья. Не верьте Лукашенко, который говорит, что никто не умер от коронавируса. Он просто - сукин сын. Я подписался за всех альтернативных кандидатов. Пусть все знают, особенно лукашисты: в жилах тихих белорусов течет кровь гордых литвинов, которые защищали свою страну и били шведов, турок, татар, тевтонов и московитов. Пусть они это знают и знают, что белорусы проснулись.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.