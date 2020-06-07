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Минчанка пришла на пикет с плакатом «Свободу политзаключенным!»

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  • 7.06.2020, 15:10
  • 2,239
Минчанка пришла на пикет с плакатом «Свободу политзаключенным!»

Белорусы солидарны с Сергеем Тихановским.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Участница сбора подписей в Минске, который проходит на Комаровском рынке, пришла с плакатом «Свободу Тихановскому!».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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