Минчанка пришла на пикет с плакатом «Свободу политзаключенным!» 3 7.06.2020, 15:10

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Белорусы солидарны с Сергеем Тихановским.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Участница сбора подписей в Минске, который проходит на Комаровском рынке, пришла с плакатом «Свободу Тихановскому!».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.