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Sunday Times: Скрипали тайно переехали в Новую Зеландию

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  • 7.06.2020, 15:20
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Sunday Times: Скрипали тайно переехали в Новую Зеландию

Перед этим они год жили в Британии под защитой секретной разведывательной службы.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в Британии пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", переехали в Новую Зеландию, выяснила газета Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщает ВВС.

По информации издания, перед отправлением в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Британии под защитой секретной разведывательной службы (МИ-6).

Источник в правительстве сообщил Sunday Times (требуется подписка), что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь для начала жизни в другой стране.

Издание выяснило, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо, и в прошлом году отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса.

"Приятно, что они о нас вспоминают. Но вряд ли мы их еще когда-нибудь увидим", - сказал Кэссиди.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж, а в 2010 году обменян на россиян (некоторые из них точно являются офицерами СВР), арестованных в США, и улетел в Великобританию.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Британские власти обвинили российские спецслужбы в попытке отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" и назвали подозреваемыми двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже журналисты выяснили, что под именем "Руслан Боширов" скрывался полковник ГРУ Анатолий Чепига, а "Александр Петров" - на самом деле офицер этой же российской спецслужбы Александр Мишкин.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Российская сторона последовательно отрицает свое участие в покушении на Сергея Скрипаля.


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