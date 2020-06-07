На Балтийском море начались военные учения НАТО BALTOPS 2020 7.06.2020, 17:51

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Foto: Rauno Volmar

В них принимают участие 17 стран-членов НАТО и две страны-партнеры - Швеция и Финляндия.

На Балтийском море начались международные маневры BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов НАТО и две страны-партнеры - Швеция и Финляндия. В учениях участвуют почти 60 кораблей и самолетов и 3 тысячи моряков, передает «Польское радио».

Цель маневров – улучшить совместное реагирование. Особое внимание уделяется противовоздушной обороне, борьбе с подводными лодками и нейтрализации угроз, связанных с минами.

В связи с пандемией учения проводятся при соблюдении правил безопасности.

В маневрах принимает участие почти вполовину меньше кораблей, чем годом ранее. Также в этом году учения будут короче, они продлятся до 16 июня.

Военные учения BALTOPS 2020 проходят с 1972 года. Первоначально в них участвовали силы Североатлантического альянса. В 1993 году к участию были приглашены государства из бывшего восточного блока, в том числе Польша.