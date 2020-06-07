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На пикете в Минске белорусы собирали копейки на билет Лукашенко до Гааги

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  • 7.06.2020, 19:59
  • 6,785
На пикете в Минске белорусы собирали копейки на билет Лукашенко до Гааги
Фото: «Радыё Свабода»

Фотофакт.

Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. В Минске сбор подписей за Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

Во время пикета белорусы собирают копейки на билет Лукашенко до Гааги:

Отметим, во многих городах выстраивались очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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