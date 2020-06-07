На пикете в Минске белорусы собирали копейки на билет Лукашенко до Гааги

На пикете в Минске белорусы собирали копейки на билет Лукашенко до Гааги7
- 7.06.2020, 19:59
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Фотофакт.
Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. В Минске сбор подписей за Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.
Во время пикета белорусы собирают копейки на билет Лукашенко до Гааги:
Отметим, во многих городах выстраивались очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.