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Светлана Тихановская: Мы можем победить

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  • 7.06.2020, 20:41
  • 10,705
Светлана Тихановская: Мы можем победить
Фото: «Наша Ніва»

Возможный кандидат в президенты Беларуси, жена блогера Сергея Тихановского, дала первое интервью.

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала короткое телевизионное интервью российскому каналу «Дождь», пишет сайт «Радыё Свабода».

В интервью она отметила, что ее муж Cергей Тихановский стал популярным благодаря тому, что давал высказаться на своем канале простым людям и белорусы могли выразить свою боль, рассказать о своих проблемах.

«Я уверена, что соберем необходимые сто тысяч подписей, потому что люди проявили свою гражданскую позицию и становятся в очереди по всей стране, чтобы поддержать Сергея и поставить подпись за меня».


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