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Новый министр «Саши три процента» решил оградить белорусов от информации

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  • 7.06.2020, 22:17
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Новый министр «Саши три процента» решил оградить белорусов от информации
Игорь Луцкий

Он даже не знает, что по Конституции цензура в Беларуси запрещена.

Министр информации «Саши три процента» Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства заключается в том, чтобы «корректировать действия СМИ». Это поможет, по мнению министра, лучше информировать население о политике государства и не допускать распространения вредящей государству информации. Об этом Луцкий сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал Луцкий.

Он обратил внимание на происходящее в социальных сетях, на страницах сайтов и видеохостингах в период политических перестановок в стране. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — отметил министр информации.

Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей. По его мнению, «цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы» и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать.


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