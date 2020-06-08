В Гомельской области - новый очаг коронавируса 8.06.2020, 8:27

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Фото: Reuters

Коронавирус распространяется в Жлобинском районе Гомельской области.

Больница райцентра переполнена, вспышка заражения – в агрогородке Красный Берег.

"В Жлобине, действительно, печаль с распространением Covid-19, - написал телеграм-каналу Баста! житель города. - У меня из родных заболели уже многие. Они никак не пересекались друг с другом уже два месяца! Тесты не делают. Врачи отмахиваются и всем говорят, что это не коронавирус. Больница переполнена.

Жлобин не так давно посещал в том числе и министр здравоохранения Караник. Здесь все очень серьезно".

"Жлобинский район, агрогородок Красный Берег, - рассказывает читатель. - В местном колледже несколько случаев коронавируса - и среди преподавателей, и среди администрации, и среди учащихся. Одна группа была на самоизоляции, в ней тесты показали нескольких зараженных. Колледж продолжает работать в штатном режиме, учащиеся готовятся к сессии и выпуску".

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