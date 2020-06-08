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Детальный разбор провокации против Сергея Тихановского в Гродно

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  • 8.06.2020, 11:06
  • 8,476
Детальный разбор провокации против Сергея Тихановского в Гродно

Провокация произошла 29 мая.

Блогер Сергей Тихановский был задержан во время пикета 29 мая в Гродно. Он приехал собирать подписи за свою жену, кандидата в президенты Светлану Тихановскую, передает «Радыё Свабода».

Это произошло после того, как неизвестная женщина, которую свидетели назвали провокаторшей, нападала на блогера и пыталась удержать его за одежду. Позднее она была идентифицирована как профессиональная проститутка Елена Кузьмина. Тихановский пытался уйти от женщины - появилась милиция. Вместе с Тихановским задержали и несколько других людей.


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