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Суды над активистами: незаконные сутки Павлу Северинцу и другие приговоры

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  • 8.06.2020, 18:47
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Суды над активистами: незаконные сутки Павлу Северинцу и другие приговоры
Фото: «Наша Ніва»

В разных городах Беларуси прошли суды над политическими активистами.

В разных городах Беларуси в понедельник восьмого июня проходят суды над задержанными в пятницу и на выходных. Напомним, что в последние три дня по стране было задержано около 40 человек, часть из них оставили в изоляторах временного содержания до судов. Это активисты "Народнай грамады", "Европейской Беларуси", волонтеры инициативной группы Светланы Тихановской и другие люди, передает “Вясна”.

Минск

В Минске проходят суды над задержанными во время и после воскресной акции у Комаровского рынка, а также над превентивно задержанными в пятницу.

Рассмотрение дел политика Павла Северинца и члена инициативной группы Ольги Ковальковой Валентина Фролова прошли в суде Фрунзенского района. Валентин был задержан перед началом акции, а Павел - после, уже возле дома. Суд для Валентина Фролова перенесли в Советский. Он получил 15 суток ареста. Павел Северинец также получил 15 суток ареста.

Задержанную после акции на Комаровке Ольгу Николайчик в суде Первомайского района осудили на 15 суток.

В суде Советского района Минска Олегу Бобровскому, члену инициативной группы Светланы Тихановской, дали 20 суток ареста и штраф.

Задержанный в пятницу член "Народнай грамады" Григорий Погарцев получил 15 суток ареста. Его судили в суде Центрального района.

Всеслава Пашкевича привезли в суд Первомайского района. Там ему дали штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

Задержанных возле ТЦ "Силуэт" Дмитрия Рожкова, Алексея Вистяжа, Илью Латужку и Виталия Корниенко развезли по разным судам. Дмитрий Рожков получил 30 базовых величин (суд Центрального района).

Виталий Корниенко - 25 базовых величин (675 рублей). Заседание проходило в суде Московского района.

Илья Латужко и Алексей Вистяж - по 20 базовых штрафа (540 рублей). Их судили в суде Советского района.

Активистку "Народной Грамады" Веронику Мищенко привезли в суд Московского района. Ее судит Татьяна Мотыль. На плечах у Вероники гематомы после задержания.

Алексей Ананич получил 20 базовых величин штрафа (540 рублей).

Витебск

В Витебске должны состояться суды над задержанными в пятницу Еленой Янушковской, Олегом Павловым, Александром Якушковым. Также вероятно будут судить Александра Матеюка - волонтера инициативной группы по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который был задержан 6 июня вечером.

Елена Янушковская получила 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов- 5 суток ареста.

Гродно

К освобожденному в пятницу из СИЗО Сергею Калмыкову сегодня утром приехали сотрудники милиции и забрали в Ленинский РОВД Гродно. Сказали, что он должен ознакомиться с материалами административного дела. Потом его отвезут в суд. По уголовному делу, по слову близких Сергея, он проходит как свидетель.


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