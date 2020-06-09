Ученые выяснили, что искусственному интеллекту тоже нужно спать 4 9.06.2020, 10:21

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Это помогает им не перегружаться.

Искусственный интеллект обучается непрерывно, и это может вызывать нестабильность в его работе. Но проблема решается, если ввести систему отдыха, похожую на циклы сна у людей, пишет «Нож».

Эксперимент провели с одним из алгоритмов Лос-Аламосской лаборатории. У этой нейросети появились сбои после продолжительных периодов обучения без присмотра, и ученые подвергли ее воздействию состояний, похожих на волны, которые человеческих мозг испытывает во сне.

«Было похоже на то, что мы дали алгоритму аналог спокойного ночного отдыха», — говорит Йизинг Уоткинс, соавтор исследования.

Решение дать нейросети «поспать» было одним из последних экспериментов: до этого ученые использовали разные типы шумов и применяли другие подходы. Но именно отдых дал наилучший результат — искусственный интеллект сохранил стабильность и не галлюцинировал.