Ученые раскрыли еще один секрет Великой Китайской стены 9 9.06.2020, 15:38

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Один из участков сооружения мог использоваться в мирных целях.

Северный участок Великой Китайской стены был построен не для защиты от вторжений врагов, а для мирных целей — к такому выводу пришла международная команда ученых, возглавляемая археологом Гидеоном Шелах–Леви из Еврейского университета в Иерусалиме. О предположении ученых, изложенном в совместной научной работе, сообщает Science Alert, пишет журнал «Нож».

Ученые изучали участок — 740-километровую линию, проходящую преимущественно через Монголию, — в течение двух лет. За это время команда нанесла на карту этот участок, используя беспилотники, спутниковые снимки и традиционные археологические инструменты.

Изучив картографические данные, археологи усомнились в том, что стену использовали для защиты от армии Чингисхана — для этого она оказалась слишком невысокой. К тому же ограждение проходит близко к тропинкам, которыми пользовались пастухи в древние времена.

В итоге группа выдвинула предположение, что северный участок Великой Китайской стены, скорее всего, использовали для того, чтобы следить за населением. «Мы пришли к выводу, что в этом районе сооружение было необходимо для слежения за передвижением населения: люди искали южные пастбища с комфортным для скота климатом в холодные периоды. Возможно, это делалось для обложения их налогами», — сказал Шелах-Лави.