Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича 21 1.07.2020, 7:40

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Николай Статкевич

Лидеру оппозиции выдвинуты абсурдные подозрения.

30 июня с лидером Белорусского Национального Конгресса и главой партии «Народная Грамада» Николаем Статкевичем в СИЗО МВД №1 в Минске, куда он переведен из изолятора временного содержания, встретился его защитник – адвокат Владимир Созончук.

Об этом сайту Charter97.org сообщила супруга политзаключенного Марина Адамович. По ее словам, от адвоката стало известно следующее:

- Николай Статкевич передает приветствия всем людям доброй воли, которые его поддерживают. Как выразился Статкевич, «гонар ім, рэспект і павага».

О себе он сообщил, что ему от имени начальника следственной группы Следственного комитета полковника юстиции Агафонова объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.342 УК Республики Беларусь.

Суть выдвинутых подозрений в том, что якобы Статкевич «группой лиц по предварительному сговору с Тихановским, Арановичем, Саковым, Фурмановым, Новиковым и другими лицами, распределив роли и согласовав действия, под формальным поводом сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской Светланы путем пикетирования, организовал групповые действия, состоявшиеся 29 мая 2020 года на пл. Советской в г. Гродно в виде незаконного массового мероприятия – митинга, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением требованиям представителей власти, выразившиеся в умышленном насилии и угрозах применения насилия в отношении сотрудников ОВД в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждению к изменению характера этой деятельности»...

То есть, суть выдвинутых подозрений та же, что и остальным арестованным парням, и всех их объединяют в одно дело.

Николай Статкевич, по сообщению адвоката, выдвинутые вышеуказанные абсурдные подозрения категорически отвергает, указывает, что никакого преступления он не совершал, и в Гродно последний раз был осенью прошлого года.

Статкевич сообщил, что во время отбывания ареста в тюрьме на Окрестина по административному делу, имели место всякие провокации, о деталях которых у него пока нет времени рассказывать.

Встреча с адвокатом длилась около 10-15 минут.