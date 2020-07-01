Успеть за 10 секунд: у Саши Таракана настаивают, что переговоры с Путиным были 6 1.07.2020, 11:47

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Фото: ТАСС

Об этом никто не сообщает, кроме пресс-секретаря диктатора.

Тайна встречи Лукашенко, известного в народе под именем Саша Таракан, и Владимира Путина под Ржевом пока остается нераскрытой. Официальные источники не сообщают о переговорах ровным счетом ничего, пишет telegraf.by.

Единственным исключением стало заявление пресс-секретаря Лукашенко.

«Учитывая ситуацию, Лукашенко и Путин в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть», — передает слова Натальи Эйсмонт ТАСС.

Эту же информацию подтвердил телеграм-канал пресс-службы диктатора. Какие это были вопросы, и что за ситуация, которую надо учитывать — представители Лукашенко не уточнили.

А ведь вопросов накопилось много. В последние годы «союз» двух заклятых друзей – Лукашенко и Путина – все больше напоминает старую семейную пару, которая уже не может жить вместе, но и разъехаться ни сил, ни средств нет.

И в перерывах между дружескими лобызаниями нет-нет да и вырвутся на свободу слова о реальном положении дел.

Но на данный момент известно, что Лукашенко и Путин что-то обсудили, как говорится, «на ногах». Ролик с запечатленным общением президентов длится 10 секунд - он был опубликован в телеграме «Кремлевского пула» РИА Новости.

Можно предположить, что сам разговор длился дольше — может, даже целую минуту? Никто, кроме самих участников разговора, не знает.

Были ли другие моменты, когда главы Беларуси и России о чем-то говорили, и сколько они длились, в официальных источниках не сообщают.

Путин и Лукашенко пообщались, но о чем и как прошла эта беседа, пока не сообщается. pic.twitter.com/ComDAiM22Z — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 30, 2020

Ранее сам Лукашенко пообещал обсудить в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании. Однако не похоже, что это реально было сделать за 10 секунд и даже за минуту...