Комиссар ООН — о Беларуси: Заявления, принижающие серьезность COVID-19, подрывают усилия по борьбе с ним 12 1.07.2020, 18:14

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Фото: Reuters

Мишель Бачелет

Мишель Бачелет ответила на абсурдные заявления Лукашенко.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на 44-й сессии Совета по правам человека заявила, что в Беларуси, США и ряде других государств заявления, принижающие серьезность COVID-19, подрывают усилия по борьбе с инфекцией, сообщается на сайте новостей ООН.

Мишель Бачелет привела пример с ситуацией в Беларуси, Бразилии, Бурунди, Танзании и Соединенных Штатах. В этих и ряде других стран, по ее словам, часто звучали заявления, «принижающие серьезность пандемии и способствующие поляризации общественного мнения в ключевых вопросах». По ее мнению, это подрывает усилия по предотвращению распространения инфекции и укреплению систем здравоохранения и может привести к росту заболеваемости COVID-19.

Напомним, на 1 июля в Беларуси зарегистрировано якобы 62 424 случая COVID-19, сообщает Минздрав в телеграм-канале.

Ранее Лукашенко говорил, что «коронавирус привел к психозу всю планету».

— Я увидел четыре главные «пандемии», если можно их так назвать. В здравоохранении вы видите коронавирус, который привел к психозу всю планету. Подчеркиваю: к психозу — всю планету. Может, кому-то и не нравится это, но, я думаю, пройдет время, и вы тоже придете к этому мнению. Я говорю «психозу», потому что кому-то он нужен. И вы, наверное, уже заметили, кому нужен. Как всегда, после свинячьего, птичьего, атипичной пневмонии — это вот то, что мы с вами пережили совсем недавно, — сегодня очередная пандемия. Та же пневмония, только в новом виде.

— И вы помните, кто воспользовался этими ситуациями, кто миллиарды положил в карман. Уже весь мир сегодня остановился. Экономика не просто застопорилась, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, ведущие миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов. Поэтому я всегда, еще три месяца назад, если вы помните, задавал вам вопрос: кому это надо? Рукотворное ли это мероприятие — пандемия в здравоохранении? Пока на этот вопрос у меня, надеюсь, и у вас, ответа нет, — сказал Лукашенко, посещая Могилев с рабочей поездкой 6 июня.