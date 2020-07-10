Андрюс Кубилюс: Если до 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции 1 10.07.2020, 8:43

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Андрюс Кубилюс

Глава делегации «Евронест» выступил в Европарламенте.

В Брюсселе на пленарном заседания Европейского парламента 9 июля прошли дебаты по ситуации в Беларуси.

Сайт Сharter97.org приводит текст выступления главы делегации «Евронест», бывшего премьер-министр Литвы Андрюса Кубилюса:

— После 26 лет авторитарного правления Лукашенко, белорусский народ громко требует изменений в своей стране. Это может произойти на президентских выборах 9 августа.

Сегодня ситуация не такая, как раньше. Опросы общественного мнения показывают, что более 50% белорусов хотят реальных изменений, и только меньшинство хочет, чтобы он остался.

Настроения в народе напоминают мне нашу балтийскую поющую революцию 1990-х. Белорусские рок-группы поют популярные песни против режима. Представители культурной элиты смело выступают на ютубе с антирежимными заявлениями. Блогеры создают настоящие онлайн-сети сопротивления.

Все они преследуются режимом. Основные конкуренты Лукашенко — Бабарико и Тихановский находятся под стражей. За последний месяц число международно признанных политзаключенных увеличилось до 30, включая известных оппозиционных лидеров, таких как Павел Северинец.

Сегодня мы должны послать три четких и громких сигнала:

Первый — гражданам Беларуси. Мы солидарны с вами в вашем требовании перемен. Мы будем защищать ваше право принимать решение стать нормальной европейской демократической страной.

Второй — ясный сигнал для Лукашенко и его номенклатуры. Если до 14 июля, на следующие неделе оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы властями, если политические заключенные и кандидаты не будут освобождены из тюрем, если людей на улицах будут преследовать и запугивать, то будут санкции, адресные санкции.

Третий сигнал самим себе. Мы должны встать в полный рост и защитить права наших соседей.