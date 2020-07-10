Билл Браудер: Действия Лукашенко попадают под положения Акта Магнитского 4 10.07.2020, 12:18

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Билл Браудер

Фото: AFP

Режим в Беларуси может и должен стать основным объектом для санкций.

Автор Акта Магнитского, основатель основатель фонда Heritage Capital Билл Браудер дал интервью лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову для блога Belarus File:

- Прежде всего, поздравляю с принятием Соединенным Королевством санкционного списка по России, Мьянме, Саудовской Аравии и другим странам. Вы организовали потрясающую кампанию. На каком этапе вы находитесь сейчас по продвижению глобального Акта Магнитского и национальных законов?

- Следующий серьезный этап – это Европейский Союз. В декабре прошлого года ЕС решил принять собственную версию Акта Магнитского. Они должны были уточнить детали, но из-за коронавируса, похоже, дело замедлилось. Нам надо продолжать оказывать на них давление, чтобы закон был принят, потому что, если не будет ЕС, даже при наличии Соединенного королевства, США, Канады, возможно, в будущем Австралии - важная часть мира останется за рамками кампании.

- Вы, возможно, знаете о крайне напряженной ситуации в Беларуси и о мягкой, скажем так, реакции ЕС. Но вот недавно было обращение группы евродепутатов к руководству ЕС с призывом к санкциям против режима Лукашенко и они, в частности упомянули Акт Магнитского, как эффективный инструмент для борьбы с преступниками у власти. Вы продвигаете инструмент, который очень нужен и в Беларуси. Вопрос такой: сейчас в Беларуси новая волна репрессий, невинных людей бросают в тюрьмы, пытают, можно ли применить Акт Магнитского к ситуации в Беларуси? Насколько я понимаю, он состоит из двух элементов: коррупция, а также грубые и массовые нарушения прав человека.

- Совершенно ясно, что действия Лукашенко и его режима, пытки, применяемые к оппозиционным кандидатам и другим лицам, а также другие виды грубых нарушений прав человека, совершенно определенно подпадают под положения Акта Магнитского. На мой взгляд, в отношении режима в Беларуси достаточно просто ввести санкции. Там нет серьезного международного экономического влияния, которое используют для давления, нет и военной мощи, которая отпугивала бы людей, поэтому режим в Беларуси может и должен стать основным объектом для санкций за свои недавние действия и за то, что творит на протяжении длительного времени.

- Вы можете посоветовать, как лучше действовать? Госсекретарь Помпео недавно недвусмысленно высказался по репрессиям в Беларуси и о необходимости проведения честных выборов. Что мы можем сделать в США и в Европе?

- Есть такое выражение: «Смазывают прежде всего то колесо, которое скрипит». В Вашингтоне, Лондоне, Оттаве целыми днями стараются привлечь внимание к конкретным случаям, ситуациям, срочным вопросам. Очень важно поэтому проводить хорошо организованную, хорошо продуманную кампанию, в ходе которой необходимо регулярно информировать законодателей о том, что происходит в Беларуси и предлагать конкретные шаги - такие, как санкции против чиновников лукашенковского режима за нарушение прав человека, оппозиционных политиков и участников мирных демонстраций.

- Когда я сидел в тюрьме, вы оказывали серьезную поддержку международным усилиям по освобождению политзаключенных, прекращению пыток, уважению прав человека. Я вам очень признателен за это и хотел бы спросить, кто может сегодня помочь вернуть соблюдение прав человека в Беларуси?

- Я думаю, что все, кто интересуется Россией, интересуется и Беларусью. В каждой стране это - определенная группа парламентариев, их имена хорошо известны. Если вы их не знаете, то просто посмотрите, кто поддерживал Акт Магнитского, и я могу вам гарантировать, что они поддержат меры в отношении режима в Беларуси. Здесь несложная аргументация, морально обоснованная, и я уверен, что у вас будет поддержка.

- А каковы основные элементы такой кампании в отношении государств, прессы, политиков?

- Ключевым элементом являются хорошо задокументированные доказательства нарушений прав человека. Я слежу за событиями в Беларуси и уверен, что нет недостатка в информации и доказательствах нарушений прав человека. А если политики понимают, что происходит, и видят доказательства, то очень легко потребовать применения Акта Магнитского к преступникам.

- Вы видите, что происходит сегодня в Беларуси, видите мужество людей, борющихся за свободу, что вы можете сказать в их поддержку?

- Необходимо понимать, что время диктаторов уходит. У нас есть смартфоны, есть YouTube, мы можем снимать видео. Диктаторам больше не удается совершать свои преступления тайком. А когда информация выходит наружу и при наличии такого инструмента, как Акт Магнитского, наши шансы уравниваются. Чем больше понимания и информации у нас будет о тех, кто нарушает права человека - с фамилиями и должностями, с информацией, какие методы они используют - тем больше вероятность наказания.

- Спасибо за то, что вы создали эффективный инструмент борьбы с безнаказанностью преступников. Жыве Беларусь!

- Жыве Беларусь!