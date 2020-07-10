Сегодня в Польше последний день кампании перед вторым туром президентских выборов 10.07.2020, 12:43

Рафал Тшасковский (слева) и Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Голосование пройдет 12 июля.

Сегодня в Польше последний день предвыборной кампании перед вторым туром президентских выборов, который состоится в воскресенье, 12 июля. Это последний день, когда кандидаты по всей стране представляют избирателям свои программы и стараются убедить голосовать за них.

Действующий президент Польши Анджей Дуда в интервью Третьей программе «Польского Радио» заявил, что выбор на следующий срок означает существенное изменение позиции президента на международной арене.

«Он становится неким корифеем; это такие люди которые как бы получают дополнительное уважение, с ними больше считаются, это довольно интересное явление», - отметил президент Дуда.

Кандидат от «Гражданской коалиции» на пост президента Польши Рафал Тшасковски, пребывая в местности Сицув в Нижнесилезском воеводстве, что на воскресных выборах поляки будут решать, какой они хотят видеть свою Отчизну, и что нужно делать ставку – как он выразился – на новую солидарность.

«Мы должны сделать ставку на новую политику, на президента, который будет совершенно независим, на президента, который будет стоять рядом с людьми и который хорошо знает, что власть – для людей, а не наоборот».

В свою очередь, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский призвал поляков соблюдать на выборах санитарные нормы. Он также заверил, что избирательные участки, ручки и места для голосования будут систематически дезинфицироваться.

Голосование во втором туре президентских выборов также, как и в первом, пройдет в смешанном режиме – лично и по почте.