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Работник БМЗ: Начальство сначала искало отговорки, а потом самоустранилось

  • 11.07.2020, 15:34
  • 3,148
Работник БМЗ: Начальство сначала искало отговорки, а потом самоустранилось

Ситуация на белорусских предприятиях выходит из-под контроля.

Начальство сначала ссылалось на коронавирус, потом – на проблемы с поставками и сбытом, а теперь просто самоустранилось. Работник БМЗ сообщает о задержках зарплаты, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Задержки зарплаты сейчас почти везде, - пишет он. - В Минске и крупных городах еще стараются выплачивать, в небольших – дикий ужас.

Работаю на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Мало того, что постоянно какие-то из цехов переходят на трехдневный или четырехдневный график работы, так еще и уменьшенную из-за этого зарплату за май получили только к концу июня.

Начальство сначала ссылалось на коронавирус, потом – на проблемы с поставками и сбытом, а теперь просто самоустранилось».


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