Будем вместе и Беларусь станет свободной 3 11.07.2020, 18:14

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19:00, 19-й день Флешмоба солидарности.

Вчера Европарламент присоединился к солидарности с белорусами. В Брюсселе состоялась онлайн-акция под названием «Время перемен. Солидарность с людьми в Беларуси». Европейские депутаты высказали свою поддержку с белорусами, которые участвуют в акциях солидарности и призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных.

Поддержать тех, кто борется за перемены в нашей стране, можете и вы, приняв участие в Флешмобе солидарности.

Напомним, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 "Когда в одиночку греметь скучно - можно и вместе собраться. И громче, и веселее, и планы на будущее есть с кем обсудить. Ждем такой же картины на остальных балконах страны", - пишут участники Флешмобы Солидарности.

19:00 "Где бы вы не были, белорусы, дома или в дороге, но 19.00 - это святое. Врубаем!" - говорит участник флешмоба.

19:00 Поют всей семьей!

19:00 Пишет читатель Telegram-канала "Баста!":

- То, что мы делаем каждый день в семь вечера, то, что стало для нас привычным, это наша сила, это стихия. У меня отец - военный моряк, и рос я в такой среде, специфического жаргона, от него и нахватался. Поэтому всё это напоминает мне вот что: сначала подул ветерок свободы, слегка взбудоражив водную гладь, потом волны становились всё больше и больше, и скоро будет хороший такой добротный шторм.

Саша, ты слышишь этот шум каждый вечер? Я у себя во дворе слышу, это шторм нагоняет твой дырявый гнилой корабль.

Это тебе красный уровень опасности народ объявил, беги, пока цел.

19:00 "Погоня" из далеких 90-ых в исполнении Анжелики Агурбаш. Было и такое. Будет еще лучше!

19:00 Гродно и Жлобин - с нами!

19:00 А так - и услышат, и увидят. Минск.

19:00 Каждый день - новые видео с бело-красно-белыми флагами, которыми размахивают из окон. Кто не слышит - увидит!

19:00 Видео из Минска

19:00 Участники Флешмоба не изменяют уже сложившимся традициям. В ход пошли кастрюли!

19:00 Музыка революции на Флешмобе в Минске!

19:00 Минск, Малиновка

19:00 А вот и первое видео от участников Флешмоба солидарности. Детские бубны - громко и весело!