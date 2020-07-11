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Использование угля в ЕС сократилось на 55%

  • 11.07.2020, 20:17
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Использование угля в ЕС сократилось на 55%

В этом году Швеция и Австрия закрыли последние на своей территории угольные электростанции.

Использование и добыча каменного угля в Евросоюзе снизились больше чем вдвое с 1990 года. За последние 30 лет использование угля в ЕС сократилось на 55%, а добыча — еще больше, на 77%, пишет «Европульс».

Уголь – один из наименее экологичных видов топлива. Помимо выбросов углекислого газа от сжигания угля в атмосферу попадает значительное количество сажи и вредных соединений, которые опасны для здоровья человека. Поэтому многие страны ЕС отказываются как от добычи угля, так и от его использования.

Полностью отказаться от использования угля странам сложнее – для этого приходится изменять систему электроснабжения. Тем не менее, только в этом году Швеция и Австрия закрыли последние на своей территории угольные электростанции, а многие страны ЕС планируют отказаться от угля до 2050 года (например, Италия – к 2025, Дания – к 2030, а Германия – к 2038).


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