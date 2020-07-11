Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом 11.07.2020, 21:07

БИЛЛ ГЕЙТС

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Для этого нужно, чтобы лекарство досталось всем нуждающимся.

Об этом заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и СПИДом, сообщает РБК.

«Я остаюсь оптимистом. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими проблемами в области здравоохранения», — сказал он.

Гейтс отметил успехи специалистов в создании вакцины и разработку более точных способов диагностики заболевших. По его словам, это пригодится и в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

При этом предприниматель заявил, что лекарство от коронавируса должно быть доступно всем нуждающимся, а не только тем, у кого больше денег. В противном случае последствия пандемии будут более длительными, смертельными и «несправедливыми».