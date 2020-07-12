СМИ: Известный вирусолог бежала из Китая для разоблачения правды о COVID-19 12.07.2020, 8:09

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Руководство КНР знало информацию о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем.

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. Об этом она сама сообщила в интервью Fox News. Как утверждает Ли-Мэн Янь, китайское руководство знало информацию о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем, передает РБК.

По словам вирусолога, она была одним из первых ученых, занимавшихся изучением COVID-19. Ли-Мэн Янь рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание исследовать выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония. — РБК).

Ли-Мэн Янь заявила, что еще 31 декабря ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Когда вирусолог сказала об этом своему руководителю, «он только кивнул», указала она. Позднее руководитель просил Ли-Мэн Янь «молчать и быть осторожной», утверждает вирусолог.

Кроме того, Ли-Мэн Янь заявила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, пишет Fox News. В организации сообщили, что Ли-Мэн Янь, Пун и Пейрис никогда не работали напрямую на эту организацию.

В китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь. Китайское правительство отреагировало на вспышку коронавируса быстро и эффективно, подчеркнули в посольстве.

Власти США неоднократно обвиняли руководство Китая в сокрытии фактов о коронавирусе, а также неспособности сдержать его распространение коронавируса. В частности, 1 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что питает все большую злобу против Китая из-за распространения инфекции по всему миру.

Кроме того, из-за вспышке коронавируса Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которая якобы поздно предупредила о распространении коронавируса и «не справилась со своей основной обязанностью».

Власти Китая все обвинения отвергали и неоднократно заявляли, что Пекин с самого начала открыто и «абсолютно прозрачно» сообщал данные о коронавирусе. Для борьбы с COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года, сообщил председатель республики Си Цзиньпин.