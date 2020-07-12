В Хабаровском крае РФ массовые митинги идут второй день подряд 2 12.07.2020, 10:31

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Жители региона отстаивают право самим избирать власть.

Жители Хабаровска снова устроили акцию в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, по примерным оценкам, в ней участвуют более тысячи человек. Об этом рассказал «МБХ медиа» активист Глеб Марьясов, который присутствует на акции.

«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят [присоединяются]», — рассказал Марьясов.

По его словам, люди скандируют «Свободу», «Путина в отставку», «Наш выбор, наш Фургал» и другие. О задержаниях на митинге не известно.

Он отметил, что сейчас протестующие идут на Комсомольскую площадь, проезжающие машины сигналят активистам в знак поддержки. «Водители выражают свою поддержку, буквально каждая вторая [машина] точно сигналит», — добавил Марьясов.

По оценкам штаба Навального в Хабаровске, в акции принимают участие около 2 тысяч человек.

Пикетирующие уже у Белого дома pic.twitter.com/D9N1stX8Sg — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 12, 2020

Акция в поддержку Фургала уже прошла в Комсомольске-на-Амуре, в ней участвовали до 500 человек. Об этом «МБХ медиа» рассказал активист Михаил Потапенков.

«Акция сегодня была не такая многочисленная, как была вчера — 300−500 человек плюс автомобилисты. Прошли по тому же маршруту, что и вчера, перекрыв дороги, пошли в сторону администрации, помитинговали около администрации и пошли к зданию ФСБ», — рассказал он.

Потапенков рассказал, что на акции, как и вчера, не было задержаний. «Все было спокойно, два основных лозунга было — «Свободу Фургалу» и «Путина в отставку», — отметил он.

Накануне в Хабаровском крае прошли акции в поддержку Фургала. Самая крупная из них прошла в Хабаровске, в ней приняли участие, по разным оценкам, от 10 до 35 тысяч человек.

9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств задержали губернатора края Сергея Фургала. По данным следствия, Фургал был организатором ряда покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Также по этому делу задержали двух депутатов Хабаровской краевой Думы.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

Хабаровский край занял шестое место в списке регионов с наибольшим протестным голосованием по поправкам в Конституцию.